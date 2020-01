Incendi in Australia, Pink e Nicole Kidman donano 500 mila dollari: la solidarietà delle star (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sono giorni di angoscia in Australia, dove più di 150 Incendi boschivi stanno causando vittime e stanno distruggendo la natura e le case. Un dramma che va avanti dallo scorso settembre e che ha portato, secondo i dati riportati da AdnKronos, a 24 morti, a una vera e propria strage di animali e a milioni di ettari di terreno distrutti. Molti volti noti del mondo dello spettacolo, si stanno mobilitando con donazioni e appelli per sensibilizzare i loro fan a dare un piccolo aiuto ai vigili del fuoco che stanno portando avanti una battaglia tanto ardua. Eccone alcuni. Nicole Kidman e Keith Urban Nicole Kidman e il marito Keith Urban hanno espresso la loro preoccupazione sui social e hanno fatto sapere di aver donato 500 mila dollari (poco più di 445 mila euro, ndr) ai vigili del fuoco: “Il sostegno, i pensieri e le preghiere della nostra famiglia vanno a tutti coloro che sono ... Leggi la notizia su forzazzurri

Agenzia_Ansa : Australia: 24 morti negli incendi. Condizioni meteo implacabili, si teme una catastrofe #ANSA - SkyTG24 : Australia, un mese di incendi: la foto diventata virale - repubblica : Incendi in Australia: il bilancio sale a 24 morti, La regina Elisabetta: 'Triste, grazie a chi rischia la vita per… -