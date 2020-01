Incendi Australia, il bilancio si aggrava: 24 morti, 100 mila sfollati (Di domenica 5 gennaio 2020) Continua ad aggravarsi la situazione degli Incendi che hanno colpito l’Australia: 24 sono le vittime di un rogo boschivo di dimensioni enormi. Le condizioni meteorologiche, inoltre, fanno pensare a una vera e propria catastrofe. Nel frattempo le autorità hanno stimato danni ingenti a proprietà, fauna e vegetazione. “Siamo in un territorio sconosciuto”, ha ammesso Gladys Berejiklian, il premier del Nuovo Galles del Sud. Un uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo la casa di un amico, mentre diversi animali rischiano la vita con il passare delle ore. L’aria è divenuta irrespirabile. Nel sud-est del Paese (dove è stato dichiarato lo stato di emergenza), inoltre, il cielo è nero e piovono le ceneri del rogo. Oltre 100 mila persone di tre Stati sono state evacuate lo scorso venerdì. Incendi in Australia: 24 vittime L’Australia è in ginocchio: dallo ... Leggi la notizia su notizie

