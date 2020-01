Incendi Australia, 24 morti e tanta distruzione. Il Premier lancia l’allarme: “Potrebbero durare mesi” (Di domenica 5 gennaio 2020) Il primo ministro Australiano Scott Morrison ha avvertito che i devastanti Incendi boschivi che infuriano nel Paese potrebbero continuare per mesi. Lo riferisce la Bbc. Almeno 24 persone sono morte dall’inizio degli Incendi a settembre e la qualità dell’aria nella capitale Canberra è stata giudicata la peggiore al mondo questo fine settimana, uno dei peggiori da quando sono cominciati gli Incendi, con centinaia di proprietà andate distrutte. AP/LaPresse Morrison ha annunciato la creazione di un’agenzia di recupero per aiutare coloro che hanno perso la casa e le imprese negli Incendi. Il primo ministro, che ha cancellato un viaggio in India per fronteggiare la crisi, è però oggetto di feroci critiche, per i tempi con cui il governo ha reagito all’emergenza, che neanche l’annuncio di aver mobilitato 3 mila riservisti dell’esercito sta riuscendo a ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

