In Australia 24 morti per gli incendi, 100mila sfollati nel Sud-Est del Paese (Di domenica 5 gennaio 2020) «Siamo in un territorio sconosciuto», ha ammesso Gladys Berejiklian, premier del Nuovo Galles del Sud, perchè l'estensione e la diffusione degli incendi «non ha precedenti» Leggi la notizia su ilsole24ore

