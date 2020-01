Il Viaggio incantato non è mai stato così vero. L’America selvaggia nel racconto di Nathan. Che continua a parlare del mondo di oggi (Di domenica 5 gennaio 2020) Come si arriva a conoscere se stessi? Come si arriva a ricordarsi chi si sarebbe voluti essere, e come si sarebbe voluto vivere quando le possibilità erano ancora infinite e la realtà, la dura e acre realtà, non aveva posto limiti ai sogni? Sembra rispondere a queste – e ad altre numerose, profonde domande – l’ultimo libro di Robert Nathan, Viaggio incantato, appena pubblicato con la traduzione della scrittrice Flavia Piccinni dall’editore indipendente romano Atlantide (pp. 130, € 20). Protagonista del libro – che all’uscita negli Stati Uniti nel 1936 venne acclamato come un successo, e da cui nel 1946 fu tratto il film di Wake up and dream Llyod Bacon – è il carpentiere Hector Pecket, che guarda ai tempi che vive eppure non riconosce più le persone, e si domanda dove sia finita la gentilezza e la disponibilità, dove sia finita l’umanità. Pecket ha un sogno: ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

