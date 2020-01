Il Tg1 confonde gli sciiti con i sunniti (Di domenica 5 gennaio 2020) Nella Rai sovranista oltre ad essere rimasti indietro con le lancette a equilibri di pluralismo precedenti, con Salvini e la Lega che strabordano negli spazi di informazione, si pubblica anche una infografica, andata in onda nel Tg1, il principale telegiornale del servizio pubblico, che confonde sciiti e sunniti e le rispettive presenze nei paesi del Medioriente. Come il Tg1 confonde gli sciiti con i sunniti L’Arabia Saudita, che rappresenta il blocco sunnita, viene indicato come paese a maggioranza sciita. Viceversa l’Iran, a maggioranza sciita, viene indicato come a maggioranza sunnita. Stessa cosa vale per l’Iraq, dove la maggioranza è sciita, mentre nella cartina viene segnalato il contrario. Michele Anzaldi su Facebook sfotte l’azienda: “Un errore imbarazzante che peraltro nasconde un pressappochismo ancor più imbarazzante: davvero si può pensare di semplificare con ... Leggi la notizia su nextquotidiano

