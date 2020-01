Il nuovo governo della Tunisia non avrà vita facile

Il nuovo governo spagnolo dovrà affidarsi alla Catalogna : La crisi politica spagnola, che ha portato allo svolgimento di quattro elezioni legislative negli ultimi cinque anni ed alla formazione di governi instabili e di breve durata, si appresta ad entrare in una nuova fase. La Sinistra Repubblicana Catalana (ERC), movimento progressista e secessionista il cui leader Oriol Junqueras è stato condannato a tredici anni di carcere per sedizione ed uso improprio dei fondi pubblici dalla magistratura ...

Spagna verso un nuovo governo Sanchez : 22.10 Gli indipendentisti catalani di Erc spianano la strada per un nuovo governo Sanchez: i 13 deputati si asterranno nel voto di fiducia. In cambio, il Psoe ha concordato con Erc la creazione di un tavolo negoziale per discutere la situazione in Catalogna e di sottoporre a un referendum gli accordi che potrebbero stringere. Il dibattito sulla fiducia alla coalizione Psoe-Podemos comincerà sabato e il voto finalepotrebbe arrivare il 7 gennaio.

L’Austria verso un nuovo governo - a tre mesi dalle elezioni : c’è l’accordo Popolari-Verdi : Il partito popolare austriaco Oevp di Sebastian Kurz e i Verdi di Werner Kogler hanno confermato stasera di aver raggiunto un accordo per formare un governo, a tre mesi dalle elezioni in Austria, dopo le anticipazioni di domenica scorsa. Si tratta della prima volta al governo per i Verdi austriaci. Fino allo scorso maggio, Kurz aveva governato il Paese insieme all’estrema destra Fpoe. L’accordo è «un eccellente risultato» di ...

Di Maio rilancia : “nuovo contratto di governo - su Autostrade possiamo revocare le concessioni” : Diversi i punti toccati dal capo politico del M5s nel corso di una diretta Facebook lanciata in occasione dell'inizio del nuovo anno: dallo stato di salute dello stesso Movimento a quello del governo, passando per uno dei temi al centro dell'attenzione mediatica, le concessioni stradali. "Dobbiamo dire ai cittadini cosa vogliamo fare nei prossimi tre anni e entro quando lo vogliamo fare" ha ricordato Di Maio.Continua a leggere

Da Salvini al Papeete al nuovo governo - dallo scontro sulla Diciotti a Conte tra gli operai dell’ex Ilva : le 10 istantanee della politica 2019 : Dieci istantanee per raccontare il 2019 della politica italiana. Dieci scatti che spaziano dal no del Senato all'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la nave Diciotti...

Spagna - tutto pronto per il nuovo governo Psoe-Podemos : determinante l’accordo quasi raggiunto con Esquerra Republicana : È pronto a nascere il nuovo governo spagnolo Sanchez-Iglesias, con i due leader che oggi hanno firmato e presentato al Congresso il loro accordo di governo. E a sbloccare la situazione, dopo le ultime ed ennesime elezioni, lo scorso 10 novembre, potrebbe essere l’Avvocatura dello Stato spagnola, direttamente dipendente dal governo di Madrid, che lunedì ha chiesto alla Corte Suprema di autorizzare l’indipendentista catalano Oriol ...

Governo : Lucia Azzolina nuovo ministro della Scuola - Gaetano Mafredi dell’Università : Giuseppe Conte vuole andare avanti fino al 2023: l'ha detto nella conferenza stampa di fine anno a Villa Madama, nella quale ha annunciato due nuovi ministro al posto del dimissionario Lorenzo Fioramonti. Così si è saputo che Lucia Azzolina sarà la nuova ministra della Scuola; Gaetano Manfredi, presidente della Conferenza dei rettori, andrà all'Università e alla Ricerca

Conte - “Migranti? I porti non sono mai stati chiusi - facciamo meglio con il nuovo governo” : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontra i cronisti in occasione della consueta conferenza stampa di fine anno. È un Giuseppe Conte particolarmente motivato quello intervenuto ai microfoni dei giornalisti in occasione della consueta conferenza stampa di fine anno, un’occasione per fare il punto su quanto fatto negli ultimi dodici mesi e su quanto si vuole fare nel futuro immediato. Domani, dalle 11, in diretta streaming ...

Governo - Gaetano Manfredi è il nuovo ministro dell’Università e della Ricerca : Gaetano Manfredi, rettore della Federico II di Napoli, è il nuovo ministro dell’Università e della Ricerca, mentre a Lucia Azzolina il dicastero dell’Istruzione. “Per migliorare la nostra azione dobbiamo separare il comparto scuola dal comparto Ricerca-universita’. Ci sara’ un nuovo ministero dell’Universita’ e della Ricerca. Ho pensato di nominare Lucia Azzolina ministro della Scuola e ...

