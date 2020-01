Il napoletano Luca Maris tra gli invitati al Premio Lucio Dalla (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAndrà in scena nella sala dei gran galà dello storico e prestigioso Palazzo Roverizio del centro di Sanremo a pochi passi dal celebre Teatro Ariston. La 4^ Vetrina di Premio Lucio Dalla a Sanremo 2020 si svolgerà Venerdì 7 Febbraio alle ore 20,00 e sarà condotta dal patron Maurizio Meli. Appuntamento sempre piu’ ambito da tanti artisti e ospiti. Luca Maris, cantautore e produttore discografico, personaggio pubblico, da anni è una delle voci musicali in Italia e nel mondo dell’hinterland napoletana, del Rione Salicelle di Afragola (Città Metropolitana di Napoli in Campania). Reduce Dalla partecipazione al Festival di Napoli 2019, con il brano dal titolo “Luntano senza e te”, con il quale gli è stato conferito il Premio speciale “Tu si ‘na cosa grande” – INTENSITA’. Luca Maris, è un volto pubblico assai noto non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Nel ... Leggi la notizia su anteprima24

ghegola : RT @Pietro_Firenze: Luca Giordano napoletano molto attivo a Firenze. La 'Galleria/Sala di Luca Giordano' (o degli Specchi), è al Palazzo M… - mirianagrassi1 : RT @Pietro_Firenze: Luca Giordano napoletano molto attivo a Firenze. La 'Galleria/Sala di Luca Giordano' (o degli Specchi), è al Palazzo M… - elisa24102 : RT @Pietro_Firenze: Luca Giordano napoletano molto attivo a Firenze. La 'Galleria/Sala di Luca Giordano' (o degli Specchi), è al Palazzo M… -