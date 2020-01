Il mistero dell'amore come una premonizione (Di domenica 5 gennaio 2020) Francesco Alberoni È come se volessimo anticipare il futuro e renderlo "già stato" Due innamorati scoprono di amarsi e di sperimentare una profonda comprensione reciproca anche quando non sanno ancora quasi nulla l'uno dell'altro. A volte si sentono affini e attratti come se si fossero già conosciuti in passato... ciascuno riconosce l'altro come colui che aveva atteso prima di vederlo. Questo è un aspetto misterioso della sincronicità che nasce probabilmente dal grande bisogno di amore che anticipa il possibile futuro e vuol assimilare a sé il passato dell'amato, farlo essere «già stato». Prima di innamorarci noi in realtà stiamo aspettando una persona di cui talvolta abbiamo segni e premonizioni, talvolta fino ad immaginarla, spesso sono simboli. D'altra parte al momento dell'incontro lei ci manda dei messaggi, intuiamo mille cose solo dal suo aspetto, dai suoi gesti, e a ... Leggi la notizia su ilgiornale

