“Il mio compagno è morto prematuramente”. Tutto il dolore della famosa showgirl (Di domenica 5 gennaio 2020) Tutti conosciamo il volto e sopratTutto le barzellette della popolarissima Valentina Persia. Tuttavia sappiamo un po’ meno sulla sua vita privata. La donna, che è stata ospite della puntata di ‘Vieni da me’ in onda venerdì 3 gennaio, ha raccontato qualcosa che ha lasciato il pubblico del salotto di Caterina Balivo sotto choc. La comica romana ha raccontato della sua vita, degli esordi della sua carriera, ma anche della drammatica perdita del compagno Salvo, avvenuta nel 2004. Un dolore grandissimo quello provato da Valentina, affrontato anche grazie all’aiuto del collega e amico Leo Gullotta. Dopo la scomparsa del compagno Salvo, la carriera di Valentina Persia ha subito uno stop: “Ero dubbiosa se tornare in televisione, il dolore è stato tantissimo”, ha confidato a Caterina Balivo: “Lui però mi diceva di non fermarmi perché amava vedermi tra le gente che sorrideva di me. Pingitore mi ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

