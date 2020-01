Il legame pericoloso tra l’esercito pakistano e gruppi terroristici (Di domenica 5 gennaio 2020) New Delhi (e non solo) ha smesso di dormire sogni tranquilli da quando, da più parti, sono iniziate a piovere le prove sempre più schiaccianti delle connivenze tra l’esercito pakistano e i gruppi terroristici sparsi per il paese, in particolare cellule jihadiste. Secondo l’Hindustan Times, la scorsa settimana, il generale Asif Ghafoor, direttore generale delle relazioni pubbliche inter-servizi, il braccio mediatico dell’Esercito, ha visitato la madrassa di Jamia Rashidia durante un viaggio a Karachi con il capo dell’esercito, il generale Qamar Bajwa. La madrassa di Jamia Rashidia Jamia Rashidia (Jamiatur Rasheed), nota anche come Kulya-tush-Shariah, è una delle principali istituzioni educative e religiose del paese. In breve tempo, la madrassa è diventata famosa sia in patria che all’estero: l’istituto fornisce istruzione senza l’addebito di alcuna retta e garantisce ... Leggi la notizia su it.insideover

teuta_59 : RT @Gianluc54410558: @teuta_59 @FrankoJUSTICE Sono orgogliosamente genitore sia adottivo che biologico ma i figli sono figli e basta, anzi… - Gianluc54410558 : @teuta_59 @FrankoJUSTICE Sono orgogliosamente genitore sia adottivo che biologico ma i figli sono figli e basta, an… - serRigo : Depressione e Rischio cardiovascolare: un legame doppio e pericoloso -