Il leader di Hezbollah minaccia: "Cacceremo gli Usa dal Medio Oriente" (Di domenica 5 gennaio 2020) Il leader del gruppo sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dichiarato che l’esercito degli Stati Uniti nella regione Mediorientale, incluse le basi, le navi da guerra e i soldati degli Usa, sono un obiettivo legittimo a seguito dell’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani.Cacciare le forze statunitensi dalla regione, ha aggiunto Nasrallah, ora è una priorità, l’esercito statunitense “pagherà” per il raid che ha ucciso il comandante dei Pasdaran. “Gli attentatori suicidi che hanno costretto gli americani a lasciare la nostra regione in passato sono ancora qui e il loro numero è aumentato”, ha aggiunto.L’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani porta l’intera regione “completamente in una nuova fase”. L’uccisione del comandante delle brigate Quds dei Pasdaran, ha ... Leggi la notizia su huffingtonpost

