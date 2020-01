Il Ken Umano, Rodrigo Alves, diventa Barbie – FOTO (Di domenica 5 gennaio 2020) Il Ken Umano, Rodrigo Alves, ha deciso con il nuovo anno di abbracciare la sua vera natura e di diventare quindi Barbie. Dopo anni, operazioni e kg di silicone per assomigliare al marito della celebre bambola, l’ex Ken ha capito che ciò che lo rende davvero felice è essere la Barbie stessa. Il suo nome ora è Roddy e in un’intervista al Mirror ha dichiarato: Sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. È fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa.Sono una donna e ho sempre avuto un cervello femminile. Ora il mio corpo si adatta alla mia mente. A porte chiuse vivo come una donna da mesi, ma sono ... Leggi la notizia su trendit

