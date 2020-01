Il Ken umano Rodrigo Alves cambia sesso: “Mi sento donna, farò rimuovere i genitali” (Di domenica 5 gennaio 2020) Rodrigo Alves ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per la rimozione dei genitali e assecondare il desiderio, fino a oggi celato, di essere una donna. Conosciuto come il Ken umano, ha confessato di non avere mai sentito l’appartenenza al genere maschile: “Ci ho provato a essere un uomo ma sono una donna”. Leggi la notizia su gossip.fanpage

