Il corpo di Soleimani torna in Iran: migliaia in lutto ad accoglierlo, tre giorni di commemorazioni (Di domenica 5 gennaio 2020) Il feretro del generale Iraniano ucciso dagli Usa in Iraq sarà portato nella città santa di Mashahd e poi sepolto a Kerman il 7 Leggi la notizia su lastampa

