Il bacio saffico tra le due ex del Grande Fratello fa il pieno di like sui social (Foto) (Di domenica 5 gennaio 2020) Le due ex concorrenti del reality hanno trascorso il capodanno in città. Dopo la serata in un locale della riviera, il giro in ciabatte alla Passeggiata a Mare. "Vi auguriamo semplicemente di fregarvene del giudizio degli altri". Impazza sui social la Foto del bacio tra Guendalina Canessa e Margherita Zanatta. Le due ex concorrenti del Grande Fratello hanno trascorso il Capodanno a Messina, ospiti d'onore durante una serata privata in un locale della zona nord. Allo scoccare della mezzanotte il bacio contro ogni forma di pregiudizio, poi rilanciato su Instagram. "Ci abbiamo ripensato… Per il 2020 vi auguriamo semplicemente di fregarvene del giudizio degli altri. Siate felici". I loro vestiti tutt'altro che sobri non saranno di certo passati inosservati ai messinesi che hanno condiviso con loro ...

