Il 117esimo compleanno di Kane Tanaka, la persona più anziana del mondo (Di domenica 5 gennaio 2020) Insignita il 9 marzo 2019 del Guinness World Records in qualità di persona più anziana esistente al mondo con 116 anni e 66 giorni di vita, Kane Tanaka ha battuto il suo record, celebrando il suo 117esimo compleanno in una casa di riposo di Higashi-ku, nella prefettura di Fukuoka, nel sud del Giappone e diventando così la decima persona di sempre a raggiungere tale traguardo. Ella es Kane Tanaka originaria de Fukuoka, Japon. Tiene el título de GWR por ser la persona viva más longeva del mundo. El certificado se le otorgó a los 116 años y 66 días. pic.twitter.com/mVzsvmJ6GO— GuinnessWorldRecords (@gwr es) January 3, 2020 Durante la festa di compleanno, circondata da staff della casa di riposo, amici e familiari, Tanaka ha gradito molto la torta realizzata per la sua festa, tant’è che ne ha chiesta ancora una fettina, secondo quanto riportato dall’agenzia ... Leggi la notizia su open.online

