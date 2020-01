Ibrahimovic-Nocerino, la moglie del centrocampista risponde allo svedese! (Di domenica 5 gennaio 2020) La giornata di campionato in Serie A è molto importante per il Milan, il club rossonero affronta la Sampdoria in una partita assolutamente da non fallire per provare a risollevare la classifica. Negli ultimi giorni è stato piazzato il colpo Ibrahimovic, è tornato un minimo di entusiasmo per la squadra di Stefano Pioli che adesso dovrà conquistare una serie di risultati consecutivi. Nel frattempo arriva un botta e risposta tra due ex, Ibrahimovic e Nocerino. Lo svedese aveva parlato così in conferenza stampa: “Lui si è trovato bene con me. Quanti assist mi ha fatto? Zero”. La risposta è arrivata tramite la moglie di Nocerino: “Gli hai fatto solo tre assist, bello”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Ibrahimovic-Nocerino, la moglie del ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

