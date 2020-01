I Miserabili, trama terza e ultima puntata dell’adattamento del romanzo di Victor Hugo (Di domenica 5 gennaio 2020) Archiviati i primi due appuntamenti, arriva a conclusione con la terza e ultima puntata in onda domenica 5 gennaio alle 21.05 su Rai 3 I Miserabili, adattamento televisivo prodotto dalla BBC del celebre romanzo di Victor Hugo nel 2018. Nei ruoli principali Lily Collins, David Oyelowo e soprattutto Dominic West, ex primo attore di The Wire e The Affair. I Miserabili, ultima puntata: anticipazioni trama La morte del generale Lamarque accende la miccia che darà il via ad inevitabili e sanguinosi scontri di piazza. Il popolo repubblicano insorge per affermare i suoi diritti, ma Javert continua imperterrito a dare la caccia a Jean Valjean, il quale è costretto a fuggire continuamente… I Miserabili, ultima puntata: il cast Per essere una miniserie televisiva, il cast è semplicemente straordinario per talento e importanza degli interpreti: Dominic West (The Wire, The Devil’s Whore, The ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

infoitcultura : I Miserabili, trama seconda puntata dell’adattamento del romanzo di Victor Hugo - infoitcultura : «I Miserabili»: trama, cast e trailer della miniserie inglese - infoitcultura : I miserabili: trama e cast della prima parte della miniserie inglese su Rai3 -