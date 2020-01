I medici decido di staccarle la spina, lei capisce tutto e si risveglia (Di domenica 5 gennaio 2020) Ebbene si, i miracoli accadono! E’ quello che deve aver pensato Jenny Bone, una donna quarantenne inglese, a cui i familiari avevano deciso di staccare la spina del macchinario che la teneva in vita, dopo che i medici avevano dichiarato la morte cerebrale. Ma nel fatidico momento in cui Jenny sarebbe volata via per sempre, qualcosa di incomprensibile accade, la donna comincia a dare segni inequivocabili di risveglio e pare tornata nel mondo dei vivi. Ora dopo quasi un anno da quel memorabile giorno, dopo un lungo percorso di riabilitazione, Jenny ha ripreso a camminare con l’aiuto di un bastone, può nuovamente prendersi cura del suo bambino, ed ha ripreso il suo lavoro di geometra. Ovviamente ci sono ancora delle défaillance nell’uso della parola e nei ricordi a breve termine, ma la donna, colpita dalla sindrome di Guillain-Barre, che l’aveva portata alla paralisi totale, ... Leggi la notizia su baritalianews

ziaNinna : @OpheliaNym @RobertoBurioni @Agenzia_Ansa Io non decido da sola, non sono un medico. Mi affido ai medici per la mia… -