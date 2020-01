I giallorossi mettono a rischio i nostri soldati (Di domenica 5 gennaio 2020) Gian Micalessin Presidente Mattarella salvaci tu. All'indomani dell'uccisione di Qassem Soleimani, l'Italia si ritrova al centro d'una bufera politico-militare che minaccia migliaia di nostri militari dispiegati tra Asia, Medioriente e Nord Africa. Una bufera in cui - causa debolezze e divisioni dell'esecutivo - ci muoviamo a tentoni, senza una politica estera incanalata in un solido quadro di alleanze. L'instabile strategia in cui operano le nostre missioni all'estero è resa ancor più labile dalle contraddizioni del governo giallo-rosso. Alla vigilia del suo secondo mandato il premier «Giuseppi» Conte tentò d'ingraziarsi Donald Trump mettendogli a disposizione i nostri servizi segreti per risolvere i misteri del Russiagate. A neutralizzare le sue mosse ci han pensato Pd e Cinque Stelle. Nell'ambito della sicurezza nazionale e della destrutturazione del naturale quadro di ... Leggi la notizia su ilgiornale

ShaktiTemple : MANDATELI A CASA E TOGLIETE L'ITALIA DALLA NATO CHE E' SOLO ASSOCIAZIONE A DELINQUERE COME L'ONU E AFFINI.… -