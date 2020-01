I film di Ken Loach sono imperdibili, anche se non lasciano speranze (Di domenica 5 gennaio 2020) I film di Tarantino, Scorsese, Almodovar, Coppola, Woody Allen ( e io ci metto anche Moretti) … dei grandissimi registi insomma non si possono mai perdere. anche quelli meno riusciti in fondo valgono sempre il prezzo del biglietto. Basta una scena. Una inquadratura. Un colore. Quelli di Ken Loach poi sono davvero irrinunciabili. Con al centro la sofferenza degli ultimi. Degli oppressi. Dei diseredati. film sempre incisivi e chiari. Ken Loach è il regista (forse l’ultimo) dei temi sociali e del mondo del lavoro. Ho letto di lui: “nonostante quella sua aria da tranquillo bravo signore di mezza età, tanto english e con gli occhialini tondi da intellettuale, Ken Loach è uno dei registi contemporanei più graffianti del cinema mondiale.” Egli riesce a raccontare intorno a tematiche angoscianti senza mai annoiare lo spettatore. Senza mai dimenticare che sta girando pur sempre un ... Leggi la notizia su ilnapolista

