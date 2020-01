I convocati di Gattuso per Napoli-Inter: Fabian c’è, Koulibaly, Ghoulam e Maksimovic no (Di domenica 5 gennaio 2020) I convocati di Gattuso per Napoli-Inter: Fabian c’è. Lo aveva annunciato oggi in conferenza stampa: Kalidou Koulibaly non ce l’ha fatta a recuperare per Napoli-Inter. E quindi non è tra i convocati del match in programma domani sera alle 20.45. Assente anche Maksimovic, oltre a Mertens e a Ghoulam. Convocato, invece, Fabian Ruiz che dovrebbe giocare perno di centrocampo, affiancato da Allan e Zielinski. Lo scorso anno, contro l’Inter Fabian siglò una doppietta: finì 4-1. convocati anche Tonelli e Leandrinho. L'articolo I convocati di Gattuso per Napoli-Inter: Fabian c’è, Koulibaly, Ghoulam e Maksimovic no ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

