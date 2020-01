Hulk: Marvel ha di nuovo i diritti sul personaggio? (Di domenica 5 gennaio 2020) La Marvel avrebbe completamente riavuto i diritti cinematografici di Hulk, precedentemente condiviso con la Universal. La Marvel avrebbe completamente riavuto i diritti cinematografici di Hulk, precedentemente condiviso con la Universal. Lo riporta il sito MCU Cosmic, specializzato in news legate alla produzione cinematografica e televisiva della Casa delle Idee. Stando alle fonti del sito, la Marvel ha ora il pieno controllo del Golia Verde, mentre in precedenza la Universal, che deteneva i diritti dai tempi della serie televisiva degli anni Settanta, aveva una clausola contrattuale che le dava la precedenza per la distribuzione di un film sulle avventure in solitario del personaggio. Questo è il motivo per cui, dopo una prima collaborazione nel 2008 agli ... Leggi la notizia su movieplayer

