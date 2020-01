Hockey pista, Serie A1 2020: Lodi bloccato a Correggio, Trissino vince a fatica (Di domenica 5 gennaio 2020) Nuova domenica di gare nella Serie A1 di Hockey su pista 2020 che ha visto disputarsi altre due sfide della quindicesima giornata, partendo dal pareggio degli Amatori Lodi, ancora primi in classifica, ma con appena una lunghezza di vantaggio sul Forte dei Marmi. I lombardi, infatti, hanno faticato più del dovuto in casa del Correggio, passando a condurre grazie alla rete di Lucas Martinez, senza tuttavia trovare il gol della sicurezza. Emblematico sotto questo aspetto il rigore fallito in chiusura di primo tempo da Domenico Illuzzi, preludio al gol del pareggio, messo a segno da Giorgio Maniero nella ripresa. Sfida non adatta ai deboli di cuore quella tra Trissino e Viareggio, in cui i toscani hanno aperto le danze, volando sul 2-0 a seguito della doppietta di Josep Selva. Andrea Malagoli ha poi accorciato le distanze, ma una nuova accelerazione ha permesso agli ospiti di portarsi sul ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : Hockey pista Forte dei Marmi appaia il Lodi in testa alla classifica - #Hockey #pista #Forte #Marmi #appaia - IlSala1972 : RT @luca_carioli: @GazzettadellaSp E la pista di Biassono si conferma stregata per i rossoneri di Sarzana. I ragazzi terribili del #TeamSer… - luca_carioli : @GazzettadellaSp E la pista di Biassono si conferma stregata per i rossoneri di Sarzana. I ragazzi terribili del… -