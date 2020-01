HEZBOLLAH: 'AMERICA HA INIZIATO UNA GUERRA'/ Nasrallah giura vendetta per Soleimani (Di domenica 5 gennaio 2020) Le parole più importanti dopo l'uccisione di Qassem Soleimani per mano degli Usa vengono pronunciate da Hassan Nasrallah, leader di HEZBOLLAH in Libano. Leggi la notizia su ilsussidiario

infoitestero : HEZBOLLAH: 'AMERICA HA INIZIATO UNA GUERRA'/ Nasrallah giura vendetta per Soleimani - dariodangelo91 : “Chi vendicherà la morte di mio padre?“, chiese la figlia di Qassem Soleimani in lacrime. “Tutti noi“, la risposta… - z_a4ever : #iran Quando America e Israele consentono all'Iran di avere un braccio militare importante in Libano,rappresentato… -