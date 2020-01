Harvey, il bambino col ciuccio decorato per il papà pompiere morto in Australia (Di domenica 5 gennaio 2020) Un bimbo di 19 mesi, biondissimo, col ciuccio, che riceve una medaglia da un militare. È questa una delle foto che arriva dall’ l’Australia devastata dagli incendi. Un’immagine che è finita su moltissimi giornali inglesi. Il piccolo Harvey Keaton è al funerale di suo padre. Geoffrey Keaton, 32 anni, viveva a Horsley Park, un sobborgo a 40 chilometri da Sidney. Con altri 67 faceva parte della locale Rural Fire Brigade. Era vicecapitano. Ed è morto mentre faceva il suo lavoro.Come un mostro, inarrestabile, avanza spinto dai forti venti, il fuoco che divora tutto e che da giorni tiene in ginocchio il sud-est dell’Australia, sotto un cielo arancione che alimenta la paura. Una catastrofe che ha indotto il premier Scott Morrison a richiamare 3.000 riservisti per far fronte alla crisi.Decine di migliaia di persone sono state evacuate da tre ... Leggi la notizia su huffingtonpost

matteorenzi : Questo bambino si chiama Harvey, ha 19 mesi, e riceve dalle autorità australiane la medaglia in memoria del padre p… - giangio87 : RT @HuffPostItalia: Harvey, il bambino col ciuccio decorato per il papà pompiere morto in Australia - giuliog : RT @HuffPostItalia: Harvey, il bambino col ciuccio decorato per il papà pompiere morto in Australia -