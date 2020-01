Grillo ha ucciso la sua creatura: il Movimento Cinquestelle. Amen. (Di domenica 5 gennaio 2020) "Con un velo di commozione ho ricevuto la laurea Honoris Causa in Antropologia e un dottorato di ricerca in Human Sciences", ha annunciato sul suo blog il comico Beppe Grillo. A conferire a Grillo codesta onorificenza è stata la World Humanistic University, che ha sede a Miami, ossia in Florida, e a Leggi la notizia su liberoquotidiano

Immanuelpan : Il drone che ha ucciso #soulemani è partito da #Italia ?@matteosalvinimi @beppe_grillo @GiuseppeConteIT… - Rastamau1 : RT @santini1965: IL MOVIMENTO DEGLI AYATOLLAH .DA #GRILLO, CHE HA LA MOGLIE IRANIANA, A #DISTEFANO E #DIBATTISTA: L’ANIMA DEI #5SOROS PARTE… - simo26110561 : RT @santini1965: IL MOVIMENTO DEGLI AYATOLLAH .DA #GRILLO, CHE HA LA MOGLIE IRANIANA, A #DISTEFANO E #DIBATTISTA: L’ANIMA DEI #5SOROS PARTE… -