Google News chiude agli abbonamenti alle riviste digitali (Di domenica 5 gennaio 2020) Google News chiude agli abbonamenti alle riviste digitali, la vecchia Play Edicola scompare sempre più dopo l’integrazione avvenuta nel 2018.Un altro servizio che finirà nel cimitero dei prodotti uccisi dal gigante di Mountain View, Killed by Google.La motivazione sarebbe lo scarso successo del servizio, a quanto pare ha funzionato solo per 200 editori in tutto il mondo a detta di un portavoce dell’azienda.Google News chiude agli abbonamentiGli abbonati tramite Google News non potranno più acquistare nuovi numeri alle loro riviste preferite, potranno comunque continuare ad accedere a vecchi numeri (PDF e in altri formati) dall’app Google News tramite la scheda Seguiti o Preferiti.Inoltre, il gigante della tecnologia sta rimborsando agli abbonati l’ultimo pagamento entro 30 giorni. Android Police ha pubblicato l’email inviata dal team di Google agli abbonati ... Leggi la notizia su pantareinews

