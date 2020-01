Golf, PGA Tour 2020: Xander Schauffele resta in vetta dopo il terzo giro del Sentry Tournament of Champions. Thomas e Woodland i primi inseguitori (Di domenica 5 gennaio 2020) Il 2020 del PGA Tour si è aperto questa settimana con il Sentry Tournament of Champions, in corso di svolgimento a Kapalua (Maui, Hawaii). Al termine del terzo giro sul Plantation Course, uno dei pochi par 73 rimasti in calendario, in testa troviamo ancora il giovane americano Xander Schauffele che continua la sua formidabile striscia positiva su questo campo scendendo di altri due colpi nella giornata odierna e portandosi sul -11 complessivo, in posizione perfetta per cacciare il bis domani dopo la vittoria già ottenuta lo scorso anno. Una prestazione molto regolare quella del ventiseienne californiano che ha combinato due birdie e un bogey sia nelle prime 9 che nella seconda parte del giro, resistendo all’attacco del connazionale Justin Thomas. L’ex numero uno del mondo ripartirà domani ad un solo colpo di distanza dal leader dopo un ottimo giro in 69 colpi che poteva però ... Leggi la notizia su oasport

