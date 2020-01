Golden Globes 2020 in diretta il 6 gennaio, come seguire la cerimonia di premiazione dall’Italia (Di domenica 5 gennaio 2020) La notte tra il 5 e il 6 gennaio sarà possibile seguire anche dall'Italia la cerimonia dei Golden Globes 2020 in diretta da Beverly Hills, su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) e Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky). Considerati tradizionalmente l'anticamera degli Oscar, la kermesse che anticipa l'aria che tira in fatto di Academy Awards, i Golden Globes 2020 fanno segnare quest'anno quota 77 edizioni. Nella prima grande cerimonia dell'anno, che apre tradizionalmente la stagione dei premi, saranno onorati i migliori titoli e gli artisti più brillanti in fatto di cinema e televisione nell'ultimo anno. A condurre la 77a edizione del premio che negli Stati Uniti va in onda in diretta su NBC, è ancora una volta Ricky Gervais, che fa da padrone di casa per la quinta volta. Le nomination sono state annunciate lo scorso ​​9 dicembre da Tim Allen, Dakota Fanning e Susan Kelechi Watson (qui ... Leggi la notizia su optimaitalia

