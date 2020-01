Gol Balotelli, SuperMario sempre decisivo: la rete contro la Lazio [VIDEO] (Di domenica 5 gennaio 2020) GOL Balotelli – Si sta giocando il primo match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di portare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel lunch match in campo Brescia e Lazio, momento magico per la squadra di Simone Inzaghi, gli uomini di Corini alla ricerca della salvezza. Gol annullato per fuoriogo a Caicedo, poi a passare in vantaggio sono i padroni di casa con un grande gol di Mario Balotelli. L’attaccante è fondamentale per questa squadra ed è l’uomo chiave per provare a raggiungere la salvezza. In basso il VIDEO del gol. L'articolo Gol Balotelli, SuperMario sempre decisivo: la rete contro la Lazio VIDEO CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

