Gianni Sperti reagisce alle parole di Paola Barale sul loro divorzio (Di domenica 5 gennaio 2020) Gianni Sperti non commenta l’intervista di Paola Barale a La Confessione e sceglie il silenzio su Instagram. Il ballerino ed ex marito della showgirl non ha voluto parlare in nessun modo delle dichiarazioni rilasciate a Peter Gomez. Per la prima volt infatti la Barale ha svelato i motivi della fine del loro matrimonio, riportando a galla ricordi dolorosi. Paola ha svelato che l’addio sarebbe arrivato perché Gianni sognava dei figli, ma anche per via del suo comportamento. “Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità: il lavoro – ha svelato la Barale durante La Confessione -. Lui lavorava, ma non sempre. I bambini si fanno quando c’è stabilità … Era un uomo forte, ma durante la relazione era emotivamente distaccato”. parole che hanno gettato una nuova luce sulla fine della relazione fra la Barale e Sperti. Un amore nato a Buona Domenica e coronato ... Leggi la notizia su dilei

TweetNotizie : #PaolaBarale e il flirt con #MariaDeFilippi: ecco come è nato il gossip - infoitcultura : Paola Barale rivela il vero motivo del divorzio da Gianni Sperti - zazoomblog : Anticipazioni Trono Over Gianni Sperti caccia Armando Incarnato da Uomini e Donne - #Anticipazioni #Trono #Gianni… -