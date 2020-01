«Gianluigi Paragone, la quinta colonna salviniana nella maggioranza» (Di domenica 5 gennaio 2020) Oggi Aldo Grasso sul Corriere della Sera si dedica a Gianluigi Paragone per correggerlo sulla sua definizione di Luigi Di Maio e per ricordarne l’ennesimo voltafaccia: Glanluigi Paragone ha detto di essere stato espulso dal nulla, nella persona dl Luigi Di Malo: «II nulla sono lui e tutti quegli yes man” che ha intorno. I miracolati della Lotteria Pomigliano». E fin qui, si può anche essere d’accordo. A volte, però, basta un nonnulla (l’ennesimo voltafaccia del multivago Paragone) perché il nulla si riveli in tutta la sua tragicità. Si perché dal nulla non può nascere nulla (così Lucrezio, nel primo libro dei De rerum natura). Non ci voleva molto per capirlo: fin dalla sua nascita, l’equivoco del M5S si fonda sullo scambio del nulla con la possibilità del tutto. Anche perché, come avevano già teorizzato Casaleggio padre e seppe Grillo, è facile far credere ... Leggi la notizia su nextquotidiano

