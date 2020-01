Giallo in Marocco, trovata morta una turista italiana (Di domenica 5 gennaio 2020) turista italiana trovata morta in Marocco. La 30nne, originaria di Thiene, risultava scomparsa da 24 ore. Aperta un’indagine. DAKHLA (Marocco) – turista italiana trovata morta in Marocco. La notizia è stata riportata dai media marocchini che hanno precisato come la giovane, originaria della provincia di Vicenza, risultava scomparsa da 24 ore. Non è chiaro il motivo del decesso con le autorità locali che presto potrebbero decidere di autorizzare l’autopsia sul corpo della giovane. E’ stata aperta un’indagine con la Farnesina che segue da vicino la vicenda. Il ministero dell’Interno ha preso contatti con l’ambasciata italiana per avere maggiori informazioni sulla vicenda. turista italiana trovata morta in Marocco Secondo quanto riportato dai media marocchini, la donna è stata ritrovata sulle rive di una spiaggia nella zona di ... Leggi la notizia su newsmondo

