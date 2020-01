Gerardina Trovato esclusa da Sanremo 2020: "La Caritas mi dà 80 euro al mese" - (Di domenica 5 gennaio 2020) Serena Granato In una nuova intervista, Gerardina Trovato ha fatto sapere di essere stata esclusa dal Festival di Sanremo 2020 e ha rivelato i suoi problemi economici C'è grande attesa per l'inizio del Festival di Sanremo 2020, che si terrà al Teatro Ariston della riviera ligure dal 4 all'8 febbraio. Mancano quindi pochi giorni all'inzio della nuova edizione della kermesse e, intanto, già si sono sollevate le prime polemiche. Oltre allo sfogo giunto da Lisa, la cantante vincitrice dell'edizione 2018 di Ora o mai più, che si è detta delusa per non essere stata confermata a Sanremo nonostante Amadeus abbia in passato pensato di concederle l'accesso diretto alla gara musicale in arrivo, ora emerge una nuova polemica. A sfogarsi, adesso, è un'altra esclusa da Sanremo 2020, Gerardina Trovato. La cantautrice originaria di Catania e classe 1967 ha lamentato -in un'intervista ... Leggi la notizia su ilgiornale

HuffPostItalia : Gerardina Trovato esclusa da Sanremo: 'Sola e senza soldi, mi aiuta la Caritas' - reteunonetwork : Gerardina Trovato: «Sono sola e senza soldi, mi aiuta la Caritas. Da Sanremo l'ultimo no» - VirtualeMuseo : Gerardina Trovato: «Sono sola e senza soldi, mi aiuta la Caritas. Da Sanremo l'ultimo no» -