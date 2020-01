Geraldina Trovato: “Sono sola e senza soldi, mi aiuta la Caritas. Sanremo sarebbe stata l’occasione per ripartire” (Di domenica 5 gennaio 2020) “Ho finito tutti i soldi che avevo e sono stata costretta a chiedere aiuto a mia madre, che però non vuole perché dice che ho bruciato tutto con i vizi”. Geraldina Trovato, cantautrice siciliana da anni lontana dalle scene, in una lunga intervista al Messaggero commenta la sua esclusione dal Festival di Sanremo: “Ci sono rimasta male, anche perché era stata la Rai a cercarmi”. Nel 1993 il suo brano “Ma non ho più la mia città” arrivò seconda al Festival, dopo Laura Pausini. Aveva appena firmato un contratto con la Sugar di Caterina Caselli, e quel brano le regalò la popolarità: oggi, a 52 anni, tornare sul palco dell’Ariston sarebbe stata l’occasione di riscatto dopo anni difficili fatti di debiti, emarginazione e malattia. Al Festival è tornata nel 1994 con “Non è un film” e nel 200 con “Gechi e vampiri”. Poi, dopo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

