Gennaio di fuoco per il governo: calendario ‘ingolfato’ alla Camera (Di domenica 5 gennaio 2020) Il calendario di Gennaio alla Camera. Diversi gli appuntamenti a Montecitorio tra Alitalia, Popolare di Bari, giustizia e Milleproroghe. ROMA – Il calendario di Gennaio della Camera. Le porte di Montecitorio si apriranno martedì 7 Gennaio con il governo che è chiamato ad approvare diversi provvedimenti e soprattutto affrontare un mese che alla fine potrebbe essere decisivo per il futuro di questo esecutivo. Il ‘rischio ingorgo’ è molto alto anche se l’idea da parte della maggioranza giallo-rossa è quella di affrontare in modo veloce queste riforme per poi iniziare a dedicarsi al nuovo programma che M5s e Pd sono pronti a mettere nero su bianco. Alitalia, Milleproroghe, Popolari Bari e Giustizia: i decreti da approvare a genaio Il Gennaio di fuoco si dovrebbe aprire con la Giustizia e poi continuare con Alitalia, Milleproroghe e Popolare di Bari. Se ... Leggi la notizia su newsmondo

