Gattuso: «Il mio obiettivo è far tornare l’entusiasmo a Napoli» (Di domenica 5 gennaio 2020) In conferenza Gattuso ha parlato anche dell’ambiente e di quel che sta succedendo con le curve. «Contro l’Inter voglio vedere un Napoli orgoglioso. Il mio obiettivo è riuscire a far ritornare l’entusiasmo, respirare aria diversa, che i tifosi vengano al San Paolo. Giocare al San Paolo non è facile, io ci ho giocato. Mi piace vedere gli ambienti caldi. Ultimamente vedo un ambiente freddo, so quello che sta succedendo con le due curve. Voglio far riaccendere l’entusiasmo, mi piace. Se si riaccende, diventa difficile venire a giocare qui. La gente deve tornare allo stadio col veleno, con la passione pura». L'articolo Gattuso: «Il mio obiettivo è far tornare l’entusiasmo a Napoli» ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

