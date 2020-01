Furto in casa nel Bergamasco, i ladri affogano il chihuahua nel water (Di domenica 5 gennaio 2020) “Il crimine è accaduto nella serata di venerdì in una villa situata in via Ostani a Torre Boldone paese di 8.700 abitanti in provincia di Bergamo quando i ladri sono entrati nella villetta ed hanno razziato beni e gioielli per il valore di circa 3.000 euro, compiendo poi un gesto criminale peggiore dello stesso Furto. Infatti – spiega in una nota l’associazione animalista AIDAA – una volta in casa i ladri sono stati “affrontati” dal piccolo Attila, un cucciolo di chihuahua che era stato comperato dai proprietari della villa svaligiata poco prima di Natale per esaudire un desiderio della loro bambina. Il cane si è messo a strillare e i ladri colti dal terrore hanno afferrato il piccolo cagnolino e lo hanno ucciso affogandolo nel water. Un gesto che ha scatenato l’ira dei compaesani e anche quella degli animalisti dell’Associazione ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

