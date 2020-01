Furto in casa della top model Vittoria Ceretti: bottino da 80mila euro (Di domenica 5 gennaio 2020) Furto in casa della top model Vittoria Ceretti. bottino da 80mila euro. Il colpo sarebbe avvenuto durante le vacanze di Natale. MILANO – Furto in casa della top model Vittoria Ceretti. La 21enne bresciana nella giornata di venerdì 3 gennaio 2020 ha chiamato la polizia per denunciare quanto avvenuto nel suo appartamento in pieno centro a Milano. Un bottino da 80mila euro per i malviventi che per entrare nell’appartamento hanno scassinato un ingresso secondario dell’abitazione. Furto in casa della top model Vittoria Ceretti I rilievi della polizia sono in corso. Il Furto molto probabilmente è avvenuto durante le vacanze di Natale quando la 21enne top model bresciana non era nella sua abitazione milanese. Al suo ritorno la Ceretti ha trovato la casa svaligiata con un bottino da poco più di 80mila euro tra gioielli e abiti firmati e i soldi presenti ... Leggi la notizia su newsmondo

