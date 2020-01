Franco Ciani, cantautore italiano ed ex marito di Anna Oxa si è tolto la vita (Di domenica 5 gennaio 2020) Tragedia nel mondo della musica: Franco Ciani, noto cantautore italiano ed ex marito di Anna Oxa, si è tolto la vita nella sua stanza d’albergo a Fidenza. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda ma l’ipotesi del suicidio è quella più accreditata. Ecco cos’è successo. Il corpo senza vita di Franco Ciani è stato trovato nella mattinata di venerdì, 3 gennaio 2020, dalla cameriera dell’albergo di Fidenza dove il musicista stava alloggiando. Aveva bussato a lungo senza avere nessuna risposta ed era entrata per controllare. Sul posto sono arrivate subito le forze dell’ordine ma il cantante era ormai senza vita. Secondo il medico legale il decesso sarebbe avvenuto nella serata del 2 gennaio 2020 per soffocamento. In testa, Franco Ciani aveva un sacchetto di ... Leggi la notizia su bigodino

