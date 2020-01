Francia-Serbia volley, Preolimpico 2020: orario d’inizio, tv, streaming (Di domenica 5 gennaio 2020) Oggi (5 gennaio) prenderà il via l’atteso torneo Preolimpico di volley maschile. A Berlino scenderanno in campo alcune delle nazionali più forti d’Europa per contendersi l’ultimo posto disponibile per Tokyo 2020. Subito un match di altissimo livello tra Francia-Serbia due delle squadre favorite per il successo finale nella competizione. I francesi sono emergenza visto che dovranno rinunciare all’opposto Stephen Boyer che ha rinunciato alla nazionale per un presunto litigio con Earvin Ngapeth. Trevor Clevenot e Thibault Rossard non hanno potuto rispondere alla convocazione a causa di un infortunio mentre l’altro schiacciatore Kevin Tillie potrebbe essere assente perché la moglie dovrebbe partorire nei prossimi giorni. Una situazione ad dir poco complicata. La Francia dovrà necessariamente aggrapparsi al suo leader Earvin Ngapeth che potrà contare sull’assistenza ... Leggi la notizia su oasport

