Francia | fitta nebbia sulle Alpi | un migliaio di turisti bloccati

Un migliaio di turisti, soprattutto britannici, sono rimasti bloccati nelle Alpi francesi sabato notte dopo che i loro voli erano stati cancellati a causa del maltempo: una fitta nebbia ha avvolto le piste da sci intorno a Chambery (7 voli sono stati cancellati e molti altri hanno fatto registrare ritardi). Circa 530 turisti hanno trascorso la notte nel centro conferenze nella città di Aix-les-Bains, 20 km a nord di Chambery, mentre altri 450 sono stati portati in autobus in hotel. "Oggi i passeggeri potranno decollare dagli aeroporti di Lione, Grenoble e Ginevra", ha comunicato la prefettura.

