FOTO Martina Peterlini, chi è la bellissima emergente slalomista azzurra! Un volto d’angelo che punta in alto (Di domenica 5 gennaio 2020) Martina Peterlini è una delle giovani più promettenti tra le azzurre dei pali stretti sello sci alpino: la sciatrice italiana è una bellissima ragazza con quasi 10000 followers su Instagram, quota destinata a salire grazie alla notorietà che inizia ad avere grazie ai risultati in Coppa del Mondo. E’ anche iscritta all’Università e frequenta il corso di laurea in “Management del turismo, dello sport e degli eventi”. LE FOTO DI Martina Peterlini TRATTE DA INSTAGRAM View this post on Instagram • <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f98b.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

aswaterinthesea : martina ieri sera ha detto che voleva foto di inseong ;((( watch me piangere e riempire la stanza - NoeSalmer : RT @cercomilf88: Mi chiamo Martina e mi piacerebbe farmi una scopata indecente con un uomo sposato. Le mie foto e video su whatsapp Qui ??… - closetolodovica : EXPOSE YOUR PHONE -bf?? -“devo metterci le stringhe” -/ - / -“sei bella come Roma” -iphone 11 -martina -Francesco… -