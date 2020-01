FOTO – Indizio di mercato per il Napoli: spunta il ‘like’ alle parole di Gattuso su Instagram! (Di domenica 5 gennaio 2020) Indizio di mercato per il Napoli: il like di Lobotka su Instagram alle parole di Gattuso Ancora un un’Indizio di mercato per il Napoli, si tratta di Stanislav Lobotka centrocampista del Celta Vigo. Lo slovacco ha messo l’ennesimo ‘like’ su Instagram agli azzurri e precisamente alle parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Gattuso: “Mertens out, non rischiamo Koulibaly. No Allan a centrocampo. Ecco perché Insigne è penalizzato” Tuttosport – Calciomercato, il Napoli tenta il doppio colpo con il Sassuolo Juventus-Cagliari, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A Calciomercato Napoli, spunta Igor per la difesa ULTIM’ORA SKY – Gli inglesi dell’Everton contattano Ancelotti VIDEO – Il Barcellona su Twitter: clip che celebra Messi e Maradona: “Due argentini, due ... Leggi la notizia su forzazzurri

SiamoPartenopei : Lobotka al Napoli, ennesimo indizio social: spunta un nuovo <i>like</i> dello slovacco su Instagram [FOTO] - junews24com : Aluko ricorda il passato alla Juve: l’indizio della giocatrice non mente – FOTO - lungao67 : @Gazzetta_it Mi spiegate le foto di Spalletti Gasperini e Conte cosa c’entrano con gli allenatori cacciati quest’an… -