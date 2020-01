Forum, Barbara Palombelli. La moglie di un avvocato: “Per lui è sbagliato” (Di domenica 5 gennaio 2020) Barbara Palombelli, spettatrice: “Mio marito è avvocato e dice che Forum diffonde idee sbagliate…” Come ogni settimana, Alessandro Cecchi Paone risponde ai lettori di Nuovo TV nella sua rubrica “La posta di Alessandro Cecchi Paone”. Questa settimana, una lettrice di Caserta che si chiama Stefania si è scagliata contro Forum, il programma di Canale 5 condotto da Barbara Palombelli ogni giorno dalle 11 alle 13. A tal proposito la donna ha scritto… “Penso che Forum sia un bel programma. Mio marito, che fa l’avvocato, sostiene invece l’esatto opposto: secondo lui Forum finisce per diffondere nel pubblico un’idea sbagliata del mondo della giustizia.” In poche parole, dunque, il marito della signora sostiene che sia sbagliato che la sentenza del programma di Barbara Palombelli sia “adattata” alle esigenze ... Leggi la notizia su lanostratv

