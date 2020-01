Fortitudo Bologna-Reggio Emilia in tv oggi, Serie A basket 2020: orario, programma e streaming (Di domenica 5 gennaio 2020) oggi (5 gennaio) si svolgerà la sfida tra Fortitudo Bologna e Reggio Emilia, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2019-2020 di basket. Il programma della partita prevede un orario d’inizio alle 20.45: si giocherà al PalaDozza, pronto a sostenere i propri beniamini per iniziare il nuovo anno con il piede giusto e ottenere la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. La squadra di Antimo Martino proviene da due nette sconfitte consecutive: prima la disfatta nel sentitissimo derby contro la Virtus nel giorno di Natale e poi, a breve distanza, il ko in quel di Trieste. I biancoblu sono determinati a reagire e stasera potranno contare sul fattore campo, che spesso e volentieri è stato determinante nella prima metà del campionato (record di 6-1 tra le mura amiche). La Fortitudo al momento occupa la sesto posizione in classifica con 16 punti, alla pari con Venezia e ... Leggi la notizia su oasport

