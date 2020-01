FORMAZIONI Spal Verona: Pazzini scelto come titolare (Di domenica 5 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Spal Verona Ecco gli schieramenti ufficiali di Spal-Hellas Verona, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/2020. Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Kurtic, Missiroli, Valoti, Strefezza; Paloschi, Petagna. All.: Semplici. HELLAS Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Pazzini. All.: Juric. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

