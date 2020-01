Fondi per artigiani e commercianti, la Cna di Salerno apre uno sportello (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – All’indomani della pubblicazione sul Burc dei Fondi stanziati dalla Regione Campania a sostegno delle micro e piccole imprese di tutti i settori dell’artigianato, la Cna di Salerno esprime il suo plauso all’iniziativa ed informa gli artigiani salernitani che presso la sede di Salerno, in Corso Vittorio Emanuele, 75 sarà attivato uno sportello gratuito per fornire informazioni e supporto. Le imprese potranno, dunque, contare sull’associazione per rispondere all’avviso della Regione Campania, utile ad ottenere finanziamenti per introdurre soluzioni innovative di processo e/o prodotto, acquisire attrezzature innovative e migliorare i sistemi di gestione. La Cna, come le altre associazioni dell’artigianato, ha fortemente voluto questo bando che stanzia 10 milioni di euro da poter investire. “Un impegno ... Leggi la notizia su anteprima24

